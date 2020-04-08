Количество больных коронавирусом в Польше достигло 5 тысяч

8 апреля, 2020, 16:14

По состоянию на 8 апреля количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 5 тысяч, из них 136 человек умерло, а 191 человек вылечился

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Общее количество зараженных коронавируса составляет 5 тыс. человек, 136 человек умерло", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на сегодня в тяжелом состоянии 160 человек, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В польских больницах находится более 2,4 тыс. человек из коронавируса, на карантине находится более 153 тыс. человек, а под санитарно-эпидемиологическим надзором - более 33 тыс.

За минувшие сутки польская полиция проверила соблюдение режима карантина у более чем 121 тыс. человек. В 290 случаях выявлены нарушения, в результате чего на этих людей наложены штрафы.

Польский Минздрав также информирует, что в стране есть 300 тыс. тестов на коронавирус, еще 500 тыс. уже закуплены и в ближайшее время будут доставлены в Польшу. На сегодня тесты можно выполнить почти в 60 лабораториях. За сутки в стране их выполнено около 7 тысяч.