Количество больных коронавирусом в Польше достигло 5 тысяч
Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.
"Общее количество зараженных коронавируса составляет 5 тыс. человек, 136 человек умерло", - говорится в сообщении.
По данным министерства, на сегодня в тяжелом состоянии 160 человек, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В польских больницах находится более 2,4 тыс. человек из коронавируса, на карантине находится более 153 тыс. человек, а под санитарно-эпидемиологическим надзором - более 33 тыс.
За минувшие сутки польская полиция проверила соблюдение режима карантина у более чем 121 тыс. человек. В 290 случаях выявлены нарушения, в результате чего на этих людей наложены штрафы.
Польский Минздрав также информирует, что в стране есть 300 тыс. тестов на коронавирус, еще 500 тыс. уже закуплены и в ближайшее время будут доставлены в Польшу. На сегодня тесты можно выполнить почти в 60 лабораториях. За сутки в стране их выполнено около 7 тысяч.
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