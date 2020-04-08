Классика европейского футбола: УЕФА разрешил украинцам бесплатно смотреть еврокубки
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Пока европейский клубный футбол на карантине из-за пандемии коронавируса, УЕФА решил вспомнить исторические матчи. На официальном сайте организации теперь ежедневно, кроме понедельника, можно бесплатно просматривать самые выдающиеся матчи европейского футбола.
Во вторник и среду болельщики могут посмотреть знаменитые встречи Лиги чемпионов. В четверг фанов ждет классика Лиги Европы УЕФА. В остальные дни каждый желающий может посмотреть матчи чемпионата Европы, женского ЕВРО и женской Лиги чемпионов УЕФА.
Трансляции начинаются в 18:00 по киевскому времени. Доступ к бесплатному просмотру может получить каждый зарегистрированный пользователь.
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