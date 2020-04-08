Классика европейского футбола: УЕФА разрешил украинцам бесплатно смотреть еврокубки

8 апреля, 2020, 20:22

УЕФА ежедневно бесплатно транслирует исторические матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионатов Европы по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Пока европейский клубный футбол на карантине из-за пандемии коронавируса, УЕФА решил вспомнить исторические матчи. На официальном сайте организации теперь ежедневно, кроме понедельника, можно бесплатно просматривать самые выдающиеся матчи европейского футбола.

Во вторник и среду болельщики могут посмотреть знаменитые встречи Лиги чемпионов. В четверг фанов ждет классика Лиги Европы УЕФА. В остальные дни каждый желающий может посмотреть матчи чемпионата Европы, женского ЕВРО и женской Лиги чемпионов УЕФА.

Трансляции начинаются в 18:00 по киевскому времени. Доступ к бесплатному просмотру может получить каждый зарегистрированный пользователь.