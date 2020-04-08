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Espreso.tvМирКарантин с Брюсом Уиллисом: актер побрил свою дочь и выложил видео в Instagram

Карантин с Брюсом Уиллисом: актер побрил свою дочь и выложил видео в Instagram

Голливудский актер Брюс Уиллис побрил наголо свою 26-летнюю дочь Таллулу во время карантина

Видео дочь Уиллиса опубликовала на странице в Instagram.

Голливудский актер Брюс Уиллис проводит режим самоизоляции из-за коронавируса довольно весело в компании своих старших дочерей и бывшей жены Деми Мур.

На кадрах видно, как актер бреет машинкой свою младшую 26-летнюю дочь от Деми Мур - Таллулу. Волосы у девушки было недлинными, но новая прическа оказалась почти "под ноль".

Таллула сразу показала подписчикам новый образ, снявшись топлесс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от tallulah (@buuski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от tallulah (@buuski)

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