Карантин с Брюсом Уиллисом: актер побрил свою дочь и выложил видео в Instagram
8 апреля, 2020, 18:47
Голливудский актер Брюс Уиллис побрил наголо свою 26-летнюю дочь Таллулу во время карантина
Видео дочь Уиллиса опубликовала на странице в Instagram.
Голливудский актер Брюс Уиллис проводит режим самоизоляции из-за коронавируса довольно весело в компании своих старших дочерей и бывшей жены Деми Мур.
На кадрах видно, как актер бреет машинкой свою младшую 26-летнюю дочь от Деми Мур - Таллулу. Волосы у девушки было недлинными, но новая прическа оказалась почти "под ноль".
Таллула сразу показала подписчикам новый образ, снявшись топлесс.
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