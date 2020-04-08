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Espreso.tvСпортКапитан европейской сборной стал волонтером во время пандемии коронавируса

Капитан европейской сборной стал волонтером во время пандемии коронавируса


фото: fbu.ua
Капитан национальной сборной Литвы по баскетболу Мантас Калниетис стал волонтером на время пандемии коронавируса

Об этом сообщает сайт федерации баскетбола Украины.

Защитник помогает пожилым и нуждающимся преодолевать трудности коронавирусного карантина. Калниетис ежедневно преодолевает по 6 км в родном Каунасе. Он доставляет еду тем, кто не может покидать дом. Баскетболист действует совместно с волонтерской организацией "Сильные вместе".

Калниетис две недели находился на домашнем карантине после последнего матча Лиги ВТБ, в котором его "Локомотив" играл 12 марта в Эстонии против "Калева". Впоследствии у сотрудника эстонского клуба нашли коронавирус.

По последним данным в Литве 912 инфицированных коронавирусом, из них 15 человек умерли, а 8 выздоровели.

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