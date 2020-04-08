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Espreso.tvСпортФутболист "Ливерпуля" готов смириться, если у его команды заберут чемпионство

Футболист "Ливерпуля" готов смириться, если у его команды заберут чемпионство


фото: Getty Images
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане надеется, что его команду признают чемпионом Англии, однако не станет выражать недовольство, если этого не произойдет

Об этом сообщает talkSPORT.

"Я хочу выигрывать матчи и стать чемпионом, но в нынешней ситуации, я пойму любое решение. Для "Ливерпуля" это было бы просто, но миллионы людей во всем мире оказались еще в худшей ситуации. Кто-то потерял членов своих семей. Чемпионство Английской Премьер-лиги - это моя мечта, и я хочу выиграть его в этом году. Если этого не произойдет, то я готов это принять. Надеюсь, что нам удастся победить в следующем сезоне", - приводит слова Мане

Для принятия решения о судьбе чемпионата Англии нужны голоса 14 клубов из 20. Если клубы проголосуют против доигрывания текущего сезона - "Ливерпуль" потеряет возможное чемпионство.

После 29-ти туров в активе "Ливерпуля" 82 балла, "Манчестер Сити", который идет вторым, имеет в активе 57 очков. Для досрочного чемпионства "красным" нужно победить в двух матчах.

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