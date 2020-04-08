Еще два медика заразились на COVID-19 на Закарпатье

8 апреля, 2020, 12:46

В Закарпатской области на протяжении последних суток пяти лицам подтвержден диагноз COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

По состоянию на 9:00 8 апреля на Закарпатье диагноз COVID-19 установлен в 43 человек. Один человек вылечился.

"Ситуация COVID-19 на Закарпатье по состоянию на 9.00 часов 8 апреля: 43-м больным установлен диагноз COVID-19, четыре из которых - медицинские работники. В течение последних суток 5 лицам подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

7 апреля сообщалось, что в этом регионе заболели два медработника.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали 206 новых случаев коронавируса. Общее количество заражений - 1668

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