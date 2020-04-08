День на Донбассе: 7 обстрелов, ранен украинский военный

8 апреля, 2020, 18:07

В течение 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - из так и не отведенных по Минским договоренностям минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время обстрелов оккупанты также применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря решительным действиям Объединенные силы вовремя пресекли все враждебные провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения Объединенных сил.

С начала суток российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции у села Павлополь, выпустив с направления оккупированного Набережного 20 мин.

Под утро враг открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. А ближе к полудню применил стрелковое оружие против наших защитников в районе Старогнатовки.

По позициям противника, с которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Вся огневая активность противника была оперативно нейтрализована.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.

Утром враг с направления Калиново-Борщеватое выпустил по нашим опорным пунктам у Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону возле Орехова, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм.

Из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия российские наемники дважды обстреляли наши позиции неподалеку Зайцева.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.



Все преступные действия российских наемников получили адекватный ответ со стороны украинских военнослужащих, которые прицельным огнем по опорным пунктам противника решительно пресекали любую вражескую активность. Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается.



Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.



Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.