Бывший игрок "Динамо" признался, что злость Роналду приносит ему удовольствие
Об этом сообщает Goal.com.
"Чувства от победы над Роналду? Потрясающие, потому что я знаю, что он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже учитывая тот факт, что мы поговорили после матча. Это мой лучший сезон, но я демонстрирую такие хорошие показатели благодаря одноклубникам. Нельзя говорить: Это сделал Мигель или Паццини. Мы команда. А если внутри коллектива все хорошо, то каждый игрок демонстрирует отличную игру", - сказал Велозу.
С 2012-го по 2016-й год Мигель Велозу выступал за киевское "Динамо". Вместе с Криштиану Роналду футболист выступал за сборную Португалии.
В текущем сезоне 33-летний Велозу провел 22 матча, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость португальца составляет 800 тыс. евро.
- В августе 2019-го капитан "Вероны" и экс-игрок киевского "Динамо" Мигель Велозу забил шикарный гол со штрафного .
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