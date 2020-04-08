Бывший игрок "Динамо" признался, что злость Роналду приносит ему удовольствие

8 апреля, 2020, 20:05

Полузащитник "Вероны" Мигель Велозу рассказал, что получил удовольствие от победы над "Ювентусом" Криштиану Роналду

Об этом сообщает Goal.com.

"Чувства от победы над Роналду? Потрясающие, потому что я знаю, что он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже учитывая тот факт, что мы поговорили после матча. Это мой лучший сезон, но я демонстрирую такие хорошие показатели благодаря одноклубникам. Нельзя говорить: Это сделал Мигель или Паццини. Мы команда. А если внутри коллектива все хорошо, то каждый игрок демонстрирует отличную игру", - сказал Велозу.

С 2012-го по 2016-й год Мигель Велозу выступал за киевское "Динамо". Вместе с Криштиану Роналду футболист выступал за сборную Португалии.

В текущем сезоне 33-летний Велозу провел 22 матча, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость португальца составляет 800 тыс. евро.