Более 14 тыс. украинцев обратились за помощью в посольства, находясь за границей, - МИД
8 апреля, 2020, 21:45
В дипломатические учреждения Украины в связи с распространением коронавируса в рамках программы "Защита" обратились 14 325 граждан
Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.
В частности, отмечается, что 14 325 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы "Защита".
175 украинцев проходят лечение за рубежом.
Количество украинцев, которые выздоровели и умерли - 17 и 5 соответственно.
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