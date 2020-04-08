Более 14 тыс. украинцев обратились за помощью в посольства, находясь за границей, - МИД

8 апреля, 2020, 21:45

В дипломатические учреждения Украины в связи с распространением коронавируса в рамках программы "Защита" обратились 14 325 граждан

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

В частности, отмечается, что 14 325 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы "Защита".

175 украинцев проходят лечение за рубежом.

Количество украинцев, которые выздоровели и умерли - 17 и 5 соответственно.