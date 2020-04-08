Авианосец "Шарль де Голль" срочно вернется на базу из-за возможной вспышки коронавируса

8 апреля, 2020, 17:32

У около 40 членов экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" подозревают коронавирус, в связи с чем корабль срочно возвращается на базу в Тулоне

Как сообщает Министерство обороны Франции, моряки пожаловались на симптомы, характерные для заражения коронавирусом.

На авианосец уже отправлена медицинская бригада, которая проверит экипаж.

Всех моряков с подозрительными симптомами уже поместили на карантин, изолировав от других членов экипажа, чтобы избежать распространения болезни.

Авианосец с 21 января выполнял миссию в Атлантическом океане и должен был вернуться во Францию 23 апреля.

Сейчас судно находится у берегов Португалии и в скором времени должно пересечь Гибралтарский пролив.

В конце марта случаи заражения коронавирусом были зафиксированы на авианосце ВМС США Theodore Roosevelt. Всего на американском судне инфицированы более ста моряков.

В связи с этим подал в отставку исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли.