Ассистент Шевченко рассказал, кого он будет тренировать после сборной Украины

8 апреля, 2020, 08:49

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что украинский тренер после национальной команды возглавит итальянский или английский клуб

Об этом сообщает Tuttosport.

По словам Андреа Мальдера, после сборной Украины Андрей Шевченко возглавит клуб из Италии или Англии.

"После опыта в национальной команде его целью будет работа в клубе. Для него не имеет значения, будет ли это серия А или английская премьер-лига. Он очень трудолюбивый, он поразил меня с самого начала. Еще четыре года назад он хотел видеть в своем штабе меня и Мауро Тассотти. Он любит слушать и принимает иной взгляд на ситуацию. Шевченко многому научился у тренеров, с которыми работал, а Карло Анчелотти был настоящим наставником для него. Он очень тщательно готовится к матчам, очень внимательный к деталям и следит за прогрессом игроков", - рассказал итальянский тренер.

Читайте также: Евро-2020 перенесли на 2021 год

Под руководством 43-летнего Андрея Шевченко сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2020 и в элитный дивизион Лиги наций. Ранее сообщалось, что он может возглавить "Милан".