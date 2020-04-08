Ассистент Шевченко рассказал, кого он будет тренировать после сборной Украины
Об этом сообщает Tuttosport.
По словам Андреа Мальдера, после сборной Украины Андрей Шевченко возглавит клуб из Италии или Англии.
"После опыта в национальной команде его целью будет работа в клубе. Для него не имеет значения, будет ли это серия А или английская премьер-лига. Он очень трудолюбивый, он поразил меня с самого начала. Еще четыре года назад он хотел видеть в своем штабе меня и Мауро Тассотти. Он любит слушать и принимает иной взгляд на ситуацию. Шевченко многому научился у тренеров, с которыми работал, а Карло Анчелотти был настоящим наставником для него. Он очень тщательно готовится к матчам, очень внимательный к деталям и следит за прогрессом игроков", - рассказал итальянский тренер.
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Под руководством 43-летнего Андрея Шевченко сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2020 и в элитный дивизион Лиги наций. Ранее сообщалось, что он может возглавить "Милан".
- Напомним, 17 марта председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что Андрей Шевченко не покинет сборную Украины , после того как Евро перенесли на 2021 год.
- Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 на 2021 год.
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