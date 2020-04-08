Американский боксер требует вернуть ему титул WBC в категории Ломаченко

8 апреля, 2020, 13:52

Американский боксер Девин Хейни требует восстановить его в статусе чемпиона мира WBC в легком весе, где тремя титулами владеет украинец Василий Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene .

Хейни отправил официальное сообщение в WBC (Всемирного боксерского совета) с просьбой восстановить его в статусе действующего чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). По информации источника WBC ответит американцу течение ближайшей недели.

"Прямо сейчас я намерен защитить свой титул против обязательного претендента Хавьера Фортуны. Как вы понимаете, я обязан предоставить ему шанс, так что он должен стать моим следующим соперником. После этого я буду готов к большим боям", - заявил Хейни.

Девин Хейни стал чемпионом WBC после того, как организация присвоила звание "франчайзнгового" чемпиона Василию Ломаченко. После этого, американец в ноябре 2019 успел провести один успешную защиту титула в бою против пуэрториканца Альфредо Сантьяго, однако серьезно повредил плечо и был вынужден взять перерыв и оставить титул вакантным.

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В то же время, Хейни получил звание "чемпиона в отпуске", которое позволяло ему получить титульный бой сразу после возвращения в большой бокс. Поединок за звание чемпиона мира WBC должен был состояться 17 апреля между доминиканцем Хавьером Фортуной и британцем Люком Кэмпбеллом, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Василий Ломаченко владеет титулами "франчайзингового" чемпиона WBC и поясами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Следующий бой он должен провести против чемпиона IBF (Международной боксерской федерации) американцем Теофимо Лопесом.

Напомним, 1 апреля Девин Хейни бросил вызов чемпиону мира WBC, WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко.

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