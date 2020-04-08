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Espreso.tvОбществоАмериканские военные впервые протестировал южнокорейскую ракетную систему

Американские военные впервые протестировал южнокорейскую ракетную систему


фото: janes
Южнокорейская многоцелевая ракетная система Poniard прошла сравнительное тестирование Министерства обороны США за рубежом

Об этом пишет Janes .

По информации Администрации программы оборонных закупок в Сеуле 7 апреля, разработанная на местах система мобильной дорожной оружия попала в 10 мишеней и таким образом выполнила все требования США во время встречи с руководством Минобороны США в Южной Корее.

70-мм система, изготовленная для одновременного поражения нескольких морских целей, быстро движущихся, на сегодня эксплуатируется морскими пехотинцами Республики Корея как мобильная система береговой обороны. Ожидается, что в 2024 году она заменит старые системы.

Poniard стала первой такой южнокорейской системой, которая прошла испытания Пентагоном; способна переносить 36 ракет в двух пусковых установках и запускать их на максимальную дальность 8 км.

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