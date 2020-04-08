34% украинского бизнеса не могу перестроиться под условия карантина, - опрос
8 апреля, 2020, 13:13
16% предприятий уже адаптировались к карантинным мероприятиям, а еще 23% находятся в процессе адаптации. Остальные предприятия - либо не видят возможностей для новых направлений деятельности, или требуют дополнительных инвестиций
Об этом свидетельствуют данные исследования Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего.
Согласно опросу, 34% бизнесов заявили, что вообще не имеют возможности для перепрофилирования, 27% имеет возможности, но требует дополнительных инвестиций
Отметим, Advanter Group опросили 458 предприятий, среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия. Исследование проведено 28.03 - 2.04.2020.
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