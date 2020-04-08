34% украинского бизнеса не могу перестроиться под условия карантина, - опрос

8 апреля, 2020, 13:13



фото: reuters

16% предприятий уже адаптировались к карантинным мероприятиям, а еще 23% находятся в процессе адаптации. Остальные предприятия - либо не видят возможностей для новых направлений деятельности, или требуют дополнительных инвестиций