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Espreso.tvОбщество34% украинского бизнеса не могу перестроиться под условия карантина, - опрос

34% украинского бизнеса не могу перестроиться под условия карантина, - опрос


фото: reuters
16% предприятий уже адаптировались к карантинным мероприятиям, а еще 23% находятся в процессе адаптации. Остальные предприятия - либо не видят возможностей для новых направлений деятельности, или требуют дополнительных инвестиций

Об этом свидетельствуют данные исследования Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего.

Согласно опросу, 34% бизнесов заявили, что вообще не имеют возможности для перепрофилирования, 27% имеет возможности, но требует дополнительных инвестиций

Отметим, Advanter Group опросили 458 предприятий, среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия. Исследование проведено 28.03 - 2.04.2020.

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