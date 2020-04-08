10 человек в храме и общественный транспорт для священников: Совет церквей подал правительству предложения по богослужениям на время карантина

8 апреля, 2020, 21:13

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) направил в правительство предложения по организации богослужений на время карантина

Об этом сообщает пресс служба ВСЦиРО .

"Для решения недоразумений и во избежание хаоса при организации праздничных богослужений, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций предлагает правительству внести уточнения в постановление Кабинета министров Украины от 11.03.2020 года № 211. Кроме этого, ВСЦиРО просит дать соответствующие разъяснения местным органам полиции и органам местной власти, чтобы обеспечить беспрепятственное совершение богослужений с соблюдением карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Так Совет церквей предлагает установить такой порядок организации богослужений на время карантина:

- богослужения и религиозные обряды не запрещены и могут проводиться при условии соблюдения ограничения по их массовости (то есть разрешается находиться в храме или другом помещении религиозной организации до 10 человек совокупно из расчета 1 человек на 5 м. кв.)

- священнослужителей и лиц, привлеченных к организации богослужений и обеспечения их видеотрансляции, добавить в перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом, а также личным или служебным автомобилем (в случае введения таких ограничений), с целью проезда в/из религиозного сооружения или иного помещения религиозной организации;

- священнослужители и лица, задействованные в организации богослужений и их видеотрансляции, имеют право подтверждать служебную цель своего передвижения в/из религиозного сооружения сопроводительным письмом на бланке религиозной организации или служебным удостоверением, выданным религиозной организацией;

- обеспечить право священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, на свободное передвижение в целях проведения богослужений и обеспечения их видеотрансляции для верующих.

В ВСЦиРО считают, что более четкая и сбалансированная регламентация ограничений религиозной деятельности во время карантина поможет избежать хаоса и массового недовольства верующих.

"По мнению Всеукраинского Совета Церквей, более четкая и сбалансированная регламентация ограничений религиозной деятельности во время карантина поможет избежать хаоса, массового недовольства верующих и скопления людей, нуждающихся в пастырской опеке и удовлетворения их религиозных потребностей, особенно в период религиозных праздников", - отмечается в сообщении .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb