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Espreso.tvСпортЗинченко поддержал тренера Гвардиолу, мать которого умерла от коронавируса

Зинченко поддержал тренера Гвардиолу, мать которого умерла от коронавируса


фото: Getty Images
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддержал своего тренера Хосепа Гвардиолу, который потерял мать из-за коронавируса

Футболист обратился к тренеру в Instagram.

"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", - написал Зинченко под трогательным фото с Гвардиолой.

В текущем сезоне Александр Зинченко провел 18 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 30 млн евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prayers to you and your family Mister.

Сообщение, распространенный Alex Zinchenko (@ zinchenko_96)

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