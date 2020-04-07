Зинченко поддержал тренера Гвардиолу, мать которого умерла от коронавируса
7 апреля, 2020, 15:20
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддержал своего тренера Хосепа Гвардиолу, который потерял мать из-за коронавируса
Футболист обратился к тренеру в Instagram.
"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", - написал Зинченко под трогательным фото с Гвардиолой.
В текущем сезоне Александр Зинченко провел 18 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 30 млн евро.
- 6 апреля мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, Долорс Сала Каррио Хосепа умерла от коронавируса .
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