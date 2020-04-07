Жалобу на решение о выплате ПриватБанком более $ 200 млн братьям Суркисам суд рассмотрит без адвокатов финучреждения

7 апреля, 2020, 18:33

8 апреля Апелляционный суд Киева рассмотрит не апелляцию адвокатов Приватбанка, а апелляцию Минюста. Адвокаты на заседание не допущены, потому что не получили повестку

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

ПриватБанк обратился с ходатайством об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда.

В банке также добавили, что пока нет никакой информации относительно апелляционной жалобы ПриватБанка на соответствующее решение суда.

Напомним, судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый постановил, что ПриватБанк обязан компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 гг. разместили на счетах кипрского филиала ПриватБанка, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

По решению суда возместить убытки государственный банк обязан компаниям Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP и Sofinam Investments LLP.

Решение судьи Пидпалого удовлетворило иск олигархов, в котором они добились не признавать их связанными с ПриватБанком лицами.

Как сообщалось, денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, при национализации банка в конце 2016 попали под процедуру bail-in, поскольку Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Суркисы обжаловали внесение их в процедуры bail-in в судах. В частности, Верховный Суд Украины 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета Министров и ПриватБанка решения судов низших инстанций в пользу Суркисов по их средствам в банке на сумму более 1 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этой крупнейшей на украинском рынке банки и вливание в ее капитал более 155 млрд грн.

Напомним, 31 января Большая палата Верховного Суда отложила на неопределенный срок рассмотрение дела по иску семьи Суркисов по ПриватБанку. Дело было отложено по ходатайству Кабмина. Суд должен рассмотреть отмену решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "ПриватБанк" лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на акции допэмиссии Приватбанка

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