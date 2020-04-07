Зеленский ввел Хомчака и Марченко в СНБО
7 апреля, 2020, 19:00
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны
Об этом говорится в указе президента под номером 133/2020.
Соответствующий указ был обнародован во вторник, 7 апреля.
Зеленский ввел СНБО министра финансов Сергея Марченко, при этом вывел из состава его предшественника Игоря Уманского.
Президент также утвердил в персональный состав СНБО Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
- Президент Владимир Зеленский ввел генпрокурора Ирину Венедиктову в Совет национальной безопасности и обороны.
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