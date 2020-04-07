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Espreso.tvОбществоЗеленский ввел Хомчака и Марченко в СНБО

Зеленский ввел Хомчака и Марченко в СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны

Об этом говорится в указе президента под номером 133/2020.

Соответствующий указ был обнародован во вторник, 7 апреля.

Зеленский ввел СНБО министра финансов Сергея Марченко, при этом вывел из состава его предшественника Игоря Уманского.

Президент также утвердил в персональный состав СНБО Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

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