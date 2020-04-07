Зеленский анонсировал программу помощи малому и среднему бизнесу на время эпидемии

7 апреля, 2020, 10:56

В Офисе президента размышляют над созданием инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам

Об этом президент Владимир Зеленский провел сообщил на совещании с представителями правительства и банковского сектора по помощи малому и среднему бизнесу во время и после эпидемии коронавируса, сообщила пресс-служба.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги", - считает президент.

На совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", - сказала советник руководителя Офиса президента Виктория Страхова.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах", - сказал Зеленский.

Участники совещания заявили, что уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.