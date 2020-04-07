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Espreso.tvОбществоЗа отказ пользоваться приложением по контролю за самоизоляцией будут штрафовать, - Минцифры

За отказ пользоваться приложением по контролю за самоизоляцией будут штрафовать, - Минцифры


фото: reuters
Министерство цифровой трансформации запустило мобильное приложение, которым будут контролировать соблюдение режима обсервации и самоизоляции, в случае его неиспользования будут налагать штраф

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает  Интерфакс-Украина.

"В течение дня в течение 14 дней человеку будет поступать до десяти push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и при осуществлении фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения фактически будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов , которые человеку нужно будет заплатить ", - сказал Федоров.

Министр цифровой трансформации также отметил, что сейчас есть три целевые аудитории программы: люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации; больные и те, кто находится на домашнем лечении, а также лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Кроме того, на сайте Минцифры отмечается, что в приложении "Дия" также будет доступен сервис push-сообщений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавируса в Украине. Через сервис украинцам станут доступны сообщения об актуальных решениях правительства о внедренческих ограничительных мерах и условиях карантина, а также практические рекомендации, как обезопасить себя и своих близких от заражения.

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