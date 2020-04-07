Из-за коронакризиса в Украине может закрыться каждый пятый малый бизнес

7 апреля, 2020, 13:15

Каждое пятое малое предприятие может не выдержать и закрыться из-за падения деловой активности и введения карантина в Украине

Такие данные опроса бизнеса приводит "Европейская бизнес ассоциация" (ЕБА) .

Согласно результатам опроса ЕБА, 78% малых предприятий сообщили о падении своих доходов более чем три четверти. Возросла прибыль после введения карантина только у 4% предпринимателей.

"Среди опрошенных, 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в действующем размере", - отмечают в Ассоциации.

О намерении уменьшить количество работников сообщили около трети опрошенных малых предпринимателей, почти половина - не планируют сокращать персонал.

"Несмотря на все сложности ситуации, предприниматели остаются в большинстве своем оптимистами. Так, 47% будут искать новые возможности для развития, если карантин продолжится на неопределенный период. В то же время, 22% опрошенных будут вынуждены закрыть бизнес. Однако в связи с непредсказуемостью ситуации, настроения бизнеса еще могут измениться ", - добавили в ЕБА.

Опросы ЕБА проводилось с 24 по 30 марта. В нем приняли участие 1811 малых и средних предпринимателей.