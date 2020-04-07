Из Харькова в Киев доставили на лечение 18 военных

7 апреля, 2020, 16:46

Одиннадцать раненых, пять больных и двое травмированных военнослужащих доставили из Харькова в Центральный военный госпиталь в Киеве и другие лечебные учреждения

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"Сегодня, 07 апреля, с Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове, осуществлена плановая медицинская эвакуация. Раненые проходили лечение в Харькове где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения. Так медицинским самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины доставили одиннадцать раненых, пять больных и двое травмированных военнослужащих прибыли в военного сектора аэродрома "Борисполь"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, специализированным транспортом восьмерых военных доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве, а девять - в Ирпенский военный госпиталь. Также сообщается, что военнослужащий Государственной пограничной службы будет продолжать лечение в медицинском учреждении своего ведомства.

В пресс-службе также сообщили, что украинские воины сейчас размещены в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время раненые обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

По словам военных медиков, состояние их здоровья определяется, как стабильное.