Возможно создание Консультативного совета не изменит структуру ТКГ в Минске, - Кулеба

7 апреля, 2020, 08:51

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что возможное создание Консультативного совета в рамках политической рабочей подгруппы не изменит структуру Трехсторонней контактной группы

Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Обратный отсчет" на UA: Первый, передает "УНИАН".

"Структура Трехсторонней контактной группы не меняется. И мы не планируем ее изменения. Она состоит из России, которая напала на Украину, с Украины, которая защищается, и с ОБСЕ, которая между ними посередине", - отметил Кулеба.

Он добавил, что украинская власть осуществляет поиск любых путей для того, чтобы Минский переговорный процесс был эффективным, приводил к освобождению граждан и к деоккупации украинской территории.

Отдельно глава МИД сказал, что никогда не поддерживал и не будет поддерживать прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"Я еще раз подчеркиваю, это моя принципиальная позиция - прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не быть", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что протокол о необходимости создания Консультативного совета, под которым поставил свою подпись руководитель Офиса президента Андрей Ермак, не является международно-правовым документом.

"Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета", - отметил министр.

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