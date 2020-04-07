Возможно создание Консультативного совета не изменит структуру ТКГ в Минске, - Кулеба
Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Обратный отсчет" на UA: Первый, передает "УНИАН".
"Структура Трехсторонней контактной группы не меняется. И мы не планируем ее изменения. Она состоит из России, которая напала на Украину, с Украины, которая защищается, и с ОБСЕ, которая между ними посередине", - отметил Кулеба.
Он добавил, что украинская власть осуществляет поиск любых путей для того, чтобы Минский переговорный процесс был эффективным, приводил к освобождению граждан и к деоккупации украинской территории.
Отдельно глава МИД сказал, что никогда не поддерживал и не будет поддерживать прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
"Я еще раз подчеркиваю, это моя принципиальная позиция - прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не быть", - заявил Кулеба.
Министр отметил, что протокол о необходимости создания Консультативного совета, под которым поставил свою подпись руководитель Офиса президента Андрей Ермак, не является международно-правовым документом.
"Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета", - отметил министр.
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- Напомним, в Офисе президента уверяют, что никаких документов в ходе видеоконференции в рамках ТКГ не подписывали .
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