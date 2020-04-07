Во время обстрела Марьинки российские оккупанты ранили мирную жительницу, - штаб ООС
7 апреля, 2020, 23:07
Во вторник, 7 апреля, около 16:00 российские вооруженные формирования при обстреле Марьинки ранили местную жительницу
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу", - говорится в сообщении.
Женщину отвезли в городскую больницу города Курахово, где оказали медицинскую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное.
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