Верховный суд Лондона будет по сути рассматривать иск ПриватБанка против Коломойского
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Таким образом, Верховный суд Великобритании фактически подтвердил, что Высокий суд Лондона вправе рассматривать дело о выводе бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также связанными с ними компаниями, $3 млрд в период перед национализацией банка в 2016 году.
"Верховный суд также обязал господина Коломойского, господина Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком по поводу их неудачных ходатайств", - сообщили в ПриватБанке.
Отметим, речь идет об иске ПриватБанка в Высокий суд Англии с 2017 года. В суде банк доказывал, что бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели около $2-3 млрд из учреждения накануне национализации. Суд применил против олигархов ограничительную меру в виде всемирного ареста на их активы.
Позже Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда, в которой доказали, что дело ПриватБанка не в юрисдикции этого суда, а поэтому суд не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал.
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