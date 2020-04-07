Верховный суд Лондона будет по сути рассматривать иск ПриватБанка против Коломойского

7 апреля, 2020, 12:01

Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, которые пытались оспорить решение апелляционного суда, решил не закрывать дело о выводе денег из ПриватБанка.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Таким образом, Верховный суд Великобритании фактически подтвердил, что Высокий суд Лондона вправе рассматривать дело о выводе бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также связанными с ними компаниями, $3 млрд в период перед национализацией банка в 2016 году.

"Верховный суд также обязал господина Коломойского, господина Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком по поводу их неудачных ходатайств", - сообщили в ПриватБанке.

Отметим, речь идет об иске ПриватБанка в Высокий суд Англии с 2017 года. В суде банк доказывал, что бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели около $2-3 млрд из учреждения накануне национализации. Суд применил против олигархов ограничительную меру в виде всемирного ареста на их активы.

Позже Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда, в которой доказали, что дело ПриватБанка не в юрисдикции этого суда, а поэтому суд не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb







