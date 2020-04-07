В ЮАР нашли череп предка человека, который существовал на 150-200 тыс. лет раньше, чем считалось до этого

7 апреля, 2020, 22:58

В ходе раскопок в пещерном комплексе Дримолен в ЮАР ученые обнаружили часть черепа, что принадлежит Homo erectus - древнему виду, который считается предком современных людей

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Guardian.

Возраст находки показал, что Homo erectus (человек прямоходящий) существовал на 150-200 тысяч лет раньше, чем считалось ранее, подчеркнули авторы новой работы из ЮАР и Австралии.

Профессор Энди Хэррис сказал, что череп был собран из более чем 150 фрагментов, обнаруженных в основном карьере Дримолена, расположенном в Южной Африке. Вероятно, предку человека было от двух до трех лет, когда он умер.

Хэррис археолог в Мельбурнском университете Ла Троб, сказал, что "не может не подчеркнуть, как редко" удается найти достаточно фрагментов, особенно учитывая то, что черепа молодых Homo тонкие и хрупкие.

"В этом возрасте они очень подвержены повреждениям. Это так увлекательно, потому что наше увлечение эволюцией человека связано с тем, что это история о нас, а когда мы возвращаемся к таким далеким временам, это история каждого человека, живущего на планете. Группа, в которую входил этот гоминид, могла быть источником всего человечества сегодня ", - подчеркнул ученый.

Он сказал, что, хотя существует много разногласий в области археологии и эволюции человека, одна из причин значимости Homo erectus заключается в том, что все согласились: "Это начало нас, это начало нашего рода".

До сих пор древнейшими подтвержденными остатками Homo erectus были кости возрастом 1,8 млн лет, выявленные в Дманиси, Грузия. Анализ новой находки показал, что ей 2,04 млн лет. Чтобы определить возраст находки, ученые воспользовались уран-свинцовым методом (возраст определяется по тому, сколько урана претерпело распад и перешло в свинец), методом электронного спинового резонанса и палеомагнетизма.

"До этой находки мы всегда предполагали, что Homo erectus происходит из Восточной Африки. Но череп показывает, что Homo erectus, один из наших прямых предков, возможно, пришло из южной части Африки. Это будет означать, что они позже двинулись на север в Восточную Африку ", - говорит Стефани Бейкер из Университета Йоханнесбурга.

Энди Хэррис сказал, что один из его аспирантов, работающих с ним на месте раскопок, Ричард Кертис, нашел фрагменты в 2015 году во время своих первых раскопок. Сначала Кертис думал, что он обнаружил части черепа бабуина.

"Мы находим много бабуинов, и мы думали, что и в этом случае было так же. Так было до тех пор, пока мы не очистили фрагменты, и мои коллеги из Йоганнесбургского университета не стали собирать их вместе, и стало очевидно, что череп слишком большой и круглый, чтобы быть бабуином. Нам понадобилось пять лет, чтобы восстановить, датировать и идентифицировать череп ", - подчеркнул Энди Хэррис.

Более того, одна часть черепа была фактически обнаружена археологами в 2007 году, но поскольку фрагмент был найден сам по себе и был очень тонким, исследователи не определили, что нашли череп предка человека. Фрагмент был законсервирован и оставался в хранилище около десяти лет, пока команда Хэррис не поняла, что это был кусок их черепа, который они назвали DMH 134.