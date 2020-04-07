В ВСУ первая смерть от COVID-19
7 апреля, 2020, 11:49
На 07:00 7 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный
Об этом сообщает пресс-служба Генерального Штаба.
Как отмечается, диагноз "коронавирус" женщине подтвердили 6 апреля.
"Что касается умершего: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области, с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г.. Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла ", - говорится в сообщении.
Напомним, в ВСУ на изоляции находится 87 человек.
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