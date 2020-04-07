В воздухе Киева концентрация вредных веществ в несколько раз превысила предельно допустимую, - обсерватория
Об этом сообщила пресс-служба обсерватории.
В частности превышение следующих веществ:
- зависших веществ - в 1,0-1,6 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Каунасской;
- диоксида серы - в 2,1-2,7 раза на площадях Бессарабской, Демеевской, проспекте Победы (возле метро Святошин), улицах Семена Скляренко и Александра Довженко; в 1,4-1,9 раза - на всех постах города
- диоксида азота - в 4,9-5,6 раза на проспекте Победы, улицах Инженер Бородина, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях; в 3,2-3,9 раза - на улице Каунасской и Оболонском проспекте; в 2,4-2,9 раза - на всех постах города.
- формальдегида - в 3,0-3,1 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Скляренко, бульваре Вацлава Гавела; в 1,1-2,9 раза - на всех постах города.
В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города содержание формальдегида, диоксида азота и диоксида серы несколько повысился (более заметно - 4 и 6 апреля), оксида углерода и взвешенных веществ - не изменился.
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