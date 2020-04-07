В Украину начались поставки 37 единиц БМП-1
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома"
Машины доставлены в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока. Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа.
ГК "Укрспецэкспорт" обеспечила поставку БМП, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
"Поставщик и Минобороны максимально способствовали в исполнении этого важного для обороноспособности государства контракта. 37 боевых машин пехоты Вооруженные силы получат вовремя", - прокомментировал начало поставок генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс.
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