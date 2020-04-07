В Украину начались поставки 37 единиц БМП-1

7 апреля, 2020, 16:19

Государственная компания "Укрспецэкспорт" начала процесс поставки Министерству обороны Украины 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома"

Машины доставлены в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока. Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа.

ГК "Укрспецэкспорт" обеспечила поставку БМП, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

"Поставщик и Минобороны максимально способствовали в исполнении этого важного для обороноспособности государства контракта. 37 боевых машин пехоты Вооруженные силы получат вовремя", - прокомментировал начало поставок генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс.