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Espreso.tvОбществоВ Украине появилась медаль за борьбу против коронавируса

В Украине появилась медаль за борьбу против коронавируса

В Украине появилась специальная медаль "Честь и служба" для награждения "За самоотверженный труд в борьбе с пандемией"

Медаль представил директор ВТО "Орден" Александр Сопов на онлайн-брифинге, который транслировался на YouTube-канале Укринформа .

"Награждаются граждане за самоотверженный труд на преодоление пандемии коронавируса в Украине и мире. Выдвижение кандидатов в ознаменование осуществляется руководителями областей, городов и ОТГ, министерств и ведомств, журналистами, блоггерами, волонтерами, другими гражданами Украины и иностранцами", - рассказал Сопов.

Он отметил, что медалью награждаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

 

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