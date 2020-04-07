В Украине появилась медаль за борьбу против коронавируса

Медаль представил директор ВТО "Орден" Александр Сопов на онлайн-брифинге, который транслировался на YouTube-канале Укринформа .

"Награждаются граждане за самоотверженный труд на преодоление пандемии коронавируса в Украине и мире. Выдвижение кандидатов в ознаменование осуществляется руководителями областей, городов и ОТГ, министерств и ведомств, журналистами, блоггерами, волонтерами, другими гражданами Украины и иностранцами", - рассказал Сопов.

Он отметил, что медалью награждаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.