В Украине появилась медаль за борьбу против коронавируса
7 апреля, 2020, 14:57Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
В Украине появилась специальная медаль "Честь и служба" для награждения "За самоотверженный труд в борьбе с пандемией"
Медаль представил директор ВТО "Орден" Александр Сопов на онлайн-брифинге, который транслировался на YouTube-канале Укринформа .
"Награждаются граждане за самоотверженный труд на преодоление пандемии коронавируса в Украине и мире. Выдвижение кандидатов в ознаменование осуществляется руководителями областей, городов и ОТГ, министерств и ведомств, журналистами, блоггерами, волонтерами, другими гражданами Украины и иностранцами", - рассказал Сопов.
Он отметил, что медалью награждаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало