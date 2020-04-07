В Румынии создадут склад с медоборудованием ЕС

7 апреля, 2020, 17:39

В Румынии будет размещен склад медицинского оборудования Европейского союза для борьбы с COVID-19

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен, передает Romania Insider.

Глава Европейской комиссии отметила, что правительство Румынии первым в Европе пожелало приобрести и разместить запас аппаратов искусственной вентиляции легких. А также добавила, что 150 аппаратов ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции легких - ред.) уже заказаны и будут доставлены в Румынию перед отправкой в страны, которые в них нуждаются, включая Испанию и Италию.

Фон дер Ляйен заявила, что Румыния несет ответственность за закупку оборудования, а ЕК профинансирует 90% суммы, потраченной на эти запасы. Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации управляет распределением оборудования, чтобы обеспечить его доставку туда, где оно больше всего необходимо.

"Мы создали общий стратегический запас медицинского оборудования ЕС. Это первый случай, когда нам удается сделать это через механизм защиты. Мы закупим эти материалы за деньги ЕС и отправим их в страны, которые в них больше всего нуждаются. Я горжусь и благодарна за то, что Румыния предложила стать первой европейской страной, которая приобрела и приняла от имени ЕС вентиляторы ", - заявила фон дер Лайен.

Напомним, на западе Румынии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции среди новорожденных одного из роддомов.

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