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Espreso.tvОбществоВ России количество больных Covid-19 выросло почти до 7500

В России количество больных Covid-19 выросло почти до 7500


фото: reuters
За сутки в России обнаружили 1148 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число заболевших в стране выросло до 7470

Такие обновленные данные на утро вторника предоставил портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, по данным портала, в Крыму шесть новых инфицированных коронавирусом. И раньше 21 случай COVID-19 также было зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму, в том числе Севастополе.

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Больше всего новых эпизодов зарегистрировано в Москве - 697. И вообще наибольшее количество случаев в российской столице - 5181. Новые случаи регистрировали в 42 регионах РФ. Общее количество жертв заболевания в России достигла 58. Только за последние сутки умерло 11 человек.

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