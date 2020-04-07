В рейтинг миллиардеров Forbes вошли 6 украинцев

7 апреля, 2020, 21:18

Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг миллиардеров, в который вошли 6 граждан Украины

Рейтинг обнародован на сайте Forbes .

Самым богатым Украинская по версии журнала остается Ринат Ахметов - он занял 875 позицию с состоянием в $ 2,4 млрд. Годом ранее он находился на 272 строчке рейтинга с $ 6 млрд.

Следующим за Ахметовым украинцем в рейтинге является Виктор Пинчук - он занял 1613 позицию с $ 1,3 млрд.

Еще один украинец - совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов - занял 1730 место с $ 1,2 млрд.

Украинец Юрий Косюк, который является основным акционером "Мироновский хлебопродукт", занял 1851 место с $ 1,1 млрд.

В рейтинг вошел еще один совладелец "Привата" - Игорь Коломойский. Он занимает 1990 место с состоянием в $ 1 млрд.

Также 1990 место занимает владелец Ferrexpo Константин Жеваго с $ 1 млрд.

В этом году Forbes исключил из рейтинга владельца "Смарт-холдинга" нардепа Вадима Новинского.

Самым богатым человеком мира по версии Forbes является владелец компании Amazon Джефф Безос с $ 113 млрд, на втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с $ 98 млрд.