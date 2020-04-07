В полиции пять версий о покушении на криминального авторитета "Мультика"
Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в комментарии для " Цензор.НЕТ ".
"Первая - преступление совершено на почве мести. Вторая - оно связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Не исключаю, что также поводом стала конкуренция в бизнесе. Четвертая версия - преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений. Пятая - это покушение было совершено по заказу", - рассказал Цуцкиридзе.
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В полиции пока не выделяют ни одну из версий как приоритетную, отрабатывая все направления.
Ранее в полиции сообщили, что по факту стрельбы открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство" УК.
Ранее полиция сообщила, Источник: https://censor.net.ua/ua/v3187230
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