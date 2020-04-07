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Espreso.tvОбществоВ обществе испорченное восприятие этого дела, - Венедиктова об убийстве Шеремета

В обществе испорченное восприятие этого дела, - Венедиктова об убийстве Шеремета

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что правоохранителям не надо делать такой громкий брифинг до тех пор, пока реально дело Шеремета не вышло из суда

Об этом Венедиктова рассказала в интервью "Украинской правде".

"Я думаю, что виден конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно... Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он нам, не понравится. Но это уже будет результат", - отметила она.

По ее словам, не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда.

"Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и оно будет - увидим" - сказала генпрокурор.

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  • Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета до 12 июня 2020 года.
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