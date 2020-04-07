В обществе испорченное восприятие этого дела, - Венедиктова об убийстве Шеремета

Об этом Венедиктова рассказала в интервью "Украинской правде".

"Я думаю, что виден конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно... Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он нам, не понравится. Но это уже будет результат", - отметила она.

По ее словам, не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда.

"Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и оно будет - увидим" - сказала генпрокурор.

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