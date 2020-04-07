В Нафтогазе назвали новые претензии к Газпрому на $ 17,3 млрд, - Витренко

7 апреля, 2020, 17:28

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко оценил новые жалобы, которые компания готовится выдвинуть Газпрому, в 17,3 миллиарда долларов

Об этом Витренко сообщил в Facebook, комментируя распространенную некоторыми СМИ информацию о своем возможном уходе.

"Кроме этого моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательному Совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долл. В случае согласования - впереди также много работы", - сообщил Витренко.

Кроме этого, Витренко прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что его якобы собираются уволить, передав судебный иск против России за потерянные во время аннексии Крыма активы Нафтогаза новому человеку.

"Что касается Отто Ватерландера, якобы по инициативе которого "мне ищут замену", то у нас прекрасные отношения. И собственно вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации Нафтогаза, которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто", - добавил Витренко.