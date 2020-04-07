В Киеве из-за нарушения карантина выписали штрафов почти на 100 тыс. грн, - Кличко

7 апреля, 2020, 13:07

За нарушение карантинных ограничений в бюджет Киева взыскано 91 тыс. 800 грн

Об этом во время брифинга сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"На сегодняшний день уже составили 574 админпротокола, в бюджет взыскано 91 тыс. 800 грн. Также возбуждено одно уголовное производство за поставленность лица в опасность заражения вирусом и 3 уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - сказал Кличко.

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