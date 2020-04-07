В Киеве в группе риска на коронавирус почти 40 тыс. человек, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
Кличко отметил, что в Киеве работает мониторинговый центр, который создан местными властями.
"В группу риска, которую контролирует центр, вошли почти 40 тыс. киевлян. Те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными", - отметил Кличко.
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Он добавил, что на сегодня мониторинговый центр осуществил почти 1500 контактов - звонков и опросов о самочувствии, пребывании в самоизоляции и контактах за последние дни. Специалисты центра также оказывают психологическую поддержку.
"Те, кто отказываются идти на контакт с нашим центром, 100% будут иметь дело с правоохранительными органами", - добавил Кличко.
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