В Черновицкой области от коронавируса умер человек: за сутки обнаружили еще 28 случаев заражения

Об этом председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук заявил в видеообращении в Facebook.

"В Черновицкой области сегодня, 6 апреля, официально подтверждено еще 28 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных - двое детей 2 и 5 лет, а также 6 медицинских работников. В областной клинической больнице скончался инфицированный коронавирусом буковинец. 72-летний мужчина из Годилова Сторожинецкого района неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение", - отметил Осадчук.

Он добавил, что больной находился в реанимационном отделении, со вчерашнего дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 февраля у него лабораторно подтвердили COVID-19. Мужчина болел вызванной коронавирусом тяжелой пневмонией, а также имел сахарный диабет.

Таким образом, на Буковине умерли уже 6 инфицированных COVID-19 человек.

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