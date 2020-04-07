Усик дал онлайн-урок украинским школьникам
7 апреля, 2020, 17:30
Боксер Александр Усик провел несколькоминутную разминку для украинских школьников-восьмиклассников
Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.
Александр Усик и гимнастка Наталья Годунко приняли участие в онлайн-уроке для украинских школьников. Известные спортсмены стали гостями для школьников-восьмиклассников на уроке-движении.
- 3 апреля стало известно, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Виктор Кривцов примут участие в образовательном сериале "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта".
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