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Espreso.tvСпортУсик дал онлайн-урок украинским школьникам

Усик дал онлайн-урок украинским школьникам


фото: Getty Images
Боксер Александр Усик провел несколькоминутную разминку для украинских школьников-восьмиклассников

Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.

Александр Усик и гимнастка Наталья Годунко приняли участие в онлайн-уроке для украинских школьников. Известные спортсмены стали гостями для школьников-восьмиклассников на уроке-движении.

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