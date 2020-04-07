Укрзализныця за неделю перевезла более 8600 работников экстренных служб
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
"Начиная с 1 апреля 2020 года, Укрзализныця уже перевезла служебными поездами более 8000 медиков, почти полсотни полицейских и около 30 сотрудников ГСЧС. Всего перевезено более 8600 работников экстренных служб. Проезд в служебных поездах для них бесплатный", - говорится в сообщении.
Расходы по организации перевозок врачей, полицейских и спасателей на период карантина компания взяла на себя.
Основанием для проезда указанных сотрудников является служебное удостоверение. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.
По согласованию с Министерством инфраструктуры Украины пока курсирует ряд служебных поездов для подвоза железнодорожников, задействованных в непрерывных производственных процессах, а также работников экстренных служб на свои рабочие места. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом
- "Укрзализныця", начиная с 31 марта, начала внедрять программу бесплатных перевозок к местам работы для железнодорожников, медиков, работников Национальной полиции и ГСЧС на период карантина.
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