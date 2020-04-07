Укрзализныця за неделю перевезла более 8600 работников экстренных служб

7 апреля, 2020, 17:17

Начиная с 1 апреля, Укрзализныця перевезла более 8600 медиков, работников полиции и сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Начиная с 1 апреля 2020 года, Укрзализныця уже перевезла служебными поездами более 8000 медиков, почти полсотни полицейских и около 30 сотрудников ГСЧС. Всего перевезено более 8600 работников экстренных служб. Проезд в служебных поездах для них бесплатный", - говорится в сообщении.

Расходы по организации перевозок врачей, полицейских и спасателей на период карантина компания взяла на себя.

Основанием для проезда указанных сотрудников является служебное удостоверение. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.

По согласованию с Министерством инфраструктуры Украины пока курсирует ряд служебных поездов для подвоза железнодорожников, задействованных в непрерывных производственных процессах, а также работников экстренных служб на свои рабочие места. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом