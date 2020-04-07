Украина завершила отопительный сезон с на 80% большим объемом газа в хранилищах, чем год назад
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".
Таким образом, нынешние запасы газа также являются одними из самых высоких на конец марта за последние 10 лет.
В компании отмечают, что в том числе в режиме "таможенного склада" в хранилищах находится 1,6 млрд кубометров газа, принадлежащего как трейдерам из Украины, так и из других европейских стран и США.
Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ в "Укртрансгаз" объяснили рядом факторов, в частности:
-
накоплением рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки 2019 года 21,8 млрд куб. м;
-
невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 годов из-за теплой зимы - 6,06 млрд куб. м, по сравнению с 8,5 млрд кубометров годом ранее;
-
начало сезона закачки начато раньше, чем в прошлом году: в этом году - в марте, а в прошлом году - в апреле.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-