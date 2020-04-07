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Espreso.tvОбществоУкраина завершила отопительный сезон с на 80% большим объемом газа в хранилищах, чем год назад

Украина завершила отопительный сезон с на 80% большим объемом газа в хранилищах, чем год назад

По состоянию на 31 марта в украинских подземных хранилищах газа находилось 15,9 млрд кубометров топлива, что на 80% больше, чем на отчетную дату годом ранее

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

Таким образом, нынешние запасы газа также являются одними из самых высоких на конец марта за последние 10 лет.

В компании отмечают, что в том числе в режиме "таможенного склада" в хранилищах находится 1,6 млрд кубометров газа, принадлежащего как трейдерам из Украины, так и из других европейских стран и США.

Нынешний высокий уровень наполнения ПХГ в "Укртрансгаз" объяснили рядом факторов, в частности:

  • накоплением рекордно высоких объемов природного газа в ПХГ в сезон закачки 2019 года 21,8 млрд куб. м;

  • невысокий уровень отбора газа в течение отопительного сезона 2019/2020 годов из-за теплой зимы - 6,06 млрд куб. м, по сравнению с 8,5 млрд кубометров годом ранее;

  • начало сезона закачки начато раньше, чем в прошлом году: в этом году - в марте, а в прошлом году - в апреле.

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