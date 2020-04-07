Украина за две недели закупила почти на миллиард грн средств для борьбы с COVID-19
7 апреля, 2020, 18:50
Органы государственной власти на всех уровнях через систему электронных закупок Prozorro за последние две недели приобрели необходимых для борьбы с COVID-19 товаров на 954 млн грн
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Telegram.
По его словам, закупили:
- медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) - 190, 15 млн грн;
- медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) - 147, 12 млн грн;
- оборудования для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) - 116, 04 млн грн.
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"Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать бюджет чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97, 1 млрд грн ", - отметил Шмыгаль.
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