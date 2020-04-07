Украина за две недели закупила почти на миллиард грн средств для борьбы с COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Telegram.

По его словам, закупили:

медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) - 190, 15 млн грн;

медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) - 147, 12 млн грн;

оборудования для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) - 116, 04 млн грн.

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"Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать бюджет чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97, 1 млрд грн ", - отметил Шмыгаль.