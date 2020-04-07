Украина в марте выплатила МВФ почти $ 410 млн, - НБУ
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
Средства МВФ поступали в международные золотовалютные резервы, поэтому выплаты также осуществлялись из резервов, что привело к их уменьшению
Всего в марте государство выплатило на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $ 1,124 млрд. Из этой суммы $ 536, 7 млн составили выплаты по евробондам, $ 409, 3 млн - выплаты в пользу МВФ, остальные - выплаты по другим обязательствам правительства.
"Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца Правительство Украины привлекло $ 873, 2 млн и 276, 9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте ", - отметили в Нацбанке.
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