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Espreso.tvОбществоУкраина ежедневно выпускает 900 тыс. масок и начинает производить ПЦР-тесты, - Зеленский

Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок и начинает производить ПЦР-тесты, - Зеленский


фото: interfax.com.ua
Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок и начинает производить собственные ПЦР-тесты на определение заражения коронавирусом

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что страна наращивает отечественное производство тест-систем для подтверждения инфицирования коронавирусом.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок ", - сообщил Зеленский.

 

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