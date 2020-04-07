Учили неонацистов готовить теракты: США внесли "Русское имперское движение" в реестр террористов, - Помпео

7 апреля, 2020, 22:31

США внесли группировку "Русское имперское движение" в реестр террористических организаций, введя соответствующие санкции против группировки и ее главарей

Об этом заявил 7 апреля госсекретарь США Майк Помпео, передает "Укринформ".

"Введенные меры имеют целью лишить этих террористов необходимых им ресурсов для подготовки к совершению атак", - сказал Помпео.

Глава Госдепа США подчеркнул, что российская группировка "принимала участие в учениях по совершению терроризма".

По словам Помпео, "Русское имперское движение" организовывало военизированные обучение белых расистов и неонацистов в Европе и занималось объединением таких организаций в общий фронт.

Госсекретарь США уточнил, что эта группировка использовала тренировочные базы в Санкт-Петербурге для подготовки учений по применению тактического оружия и рукопашного боя и осуществления атак в лесах и городах,.

Помпео напомнил, что в 2016 году в шведском Гетеборге прогремела серия взрывов в приюте для беженцев и кафе. Взрывателями оказались двое шведов, прошедших учебный курс "Русского имперского движения".

Накануне, 6 апреля, Минфин США сообщил о признании террористами лидера "Русского имперского движения" Станислава Воробьева, руководителя "Имперского легиона" - военизированного крыла группировки - Дениса Гариева и координатора по вопросам внешних связей Николая Трущалова и против них санкций.

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