Турция запретила экспортировать лимоны на время карантина
7 апреля, 2020, 16:58
Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов. Причина - рост внутреннего спроса на этот продукт в условиях пандемии
Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu, передает Слово и Дело .
Ограничения на экспорт лимонов будут действовать до 31 августа.
Производители и экспортеры, готовые поставить лимоны на экспорт, должны будут получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.
Декларации на экспорт лимонов, утвержденные до данного запрета, остаются в силе, отметили в агентстве.
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