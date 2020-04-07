Турция запретила экспортировать лимоны на время карантина

7 апреля, 2020, 16:58

Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов. Причина - рост внутреннего спроса на этот продукт в условиях пандемии

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu, передает Слово и Дело .

Ограничения на экспорт лимонов будут действовать до 31 августа.

Производители и экспортеры, готовые поставить лимоны на экспорт, должны будут получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Декларации на экспорт лимонов, утвержденные до данного запрета, остаются в силе, отметили в агентстве.