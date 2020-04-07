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Espreso.tvОбществоТурция запретила экспортировать лимоны на время карантина

Турция запретила экспортировать лимоны на время карантина


фото: reuters
Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов. Причина - рост внутреннего спроса на этот продукт в условиях пандемии

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu, передает Слово и Дело .

Ограничения на экспорт лимонов будут действовать до 31 августа.

Производители и экспортеры, готовые поставить лимоны на экспорт, должны будут получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

Декларации на экспорт лимонов, утвержденные до данного запрета, остаются в силе, отметили в агентстве.

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