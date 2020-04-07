Требую от Зеленского обнародовать директивы, на основании которых Ермак подписал решение о координационном совете с представителями ОРДЛО, - Климпуш-Цинцадзе
Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в сети Facebook .
"Господин президент Владимир Зеленский . Возможно, я вас удивлю, но в Украине существует законодательство, регламентирующее подписание международных договоров и участие в мероприятиях международного характера. Только президент, премьер-министр и министр иностранных дел могут это осуществлять без специальных полномочий, утвержденных директив , указаний и техзадания. Я требую обнародования их о подписании пресловутого протокола в Минске ", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе
"Ваш глава офиса может сколько угодно рассказывать, что создание Консультативного совета с бандитами ОРДЛО носит декларативный характер и не предусматривает наступления правовых последствий, но это откровенная ложь", - добавила Климпуш-Цинцадзе.
Она подчеркнула, что действия главы Офиса президента помешали позиции Украины и подкрепили тезисы российской пропаганды.
"Своей выходкой ОПУ не только возмутил украинское общество, а и удивил наших партнеров по нормандскому формату, которые, видимо, не были проинформированы о создании этого совета и, соответственно, отказались от участия в формировании. Своей выходкой ОПУ разрушил главную идею Минской группы как места переговоров Украины с агрессором и подтвердил главные идеологемы Москвы по внутреннему конфликту в Украине ", - подчеркнула политик.
Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к Зеленскому с призывом осознать реальную ситуацию в стране.
"Я прошу, чтобы вы наконец поняли простые вещи:
- У нас не гражданская война.
- Нам не нужны платформы примирения имени Сивохо или имени Ермака.
- У нас война с РФ.
- Нам не нужен мир любой ценой.
- Нам не нужен мир на условиях агрессора.
- Нам не нужен мир, чтобы просто кто-то надел на себя корону миротворца ", - отметила она.
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