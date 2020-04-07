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Espreso.tvОбществоТрамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"У американцев должно быть право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его как общее достояние. Таким образом, политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц ", - отмечается в указе.

В документе, в частности, отмечается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

"В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах как то, что отражает или каким-либо другим образом выражает обычное международное право", - говорится в указе Трампа.

Напомним, в четвертом пункте Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах с декабря 1979 г. заявлено, что "исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран".

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