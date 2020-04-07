 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТернопольские школьники потратили деньги на выпускной на респираторы для медиков

Тернопольские школьники потратили деньги на выпускной на респираторы для медиков


фото: reuters
Выпускники 11-го класса Тернопольской специализированной школы №3 с углубленным изучением иностранных языков передали Городской детской больнице благотворительную помощь

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

Благотворительную акцию "Детям от детей" устроили ученики 11-В класса.

Читайте также: На Тернопольщине COVID-19 заразились более 40 медиков

"Юные тернополяне приобрели для работников инфекционного отделения городской детской коммунальной больницы 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для дезрастворов", - говорится в сообщении.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать