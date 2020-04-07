Тернопольские школьники потратили деньги на выпускной на респираторы для медиков
7 апреля, 2020, 17:06
Выпускники 11-го класса Тернопольской специализированной школы №3 с углубленным изучением иностранных языков передали Городской детской больнице благотворительную помощь
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.
Благотворительную акцию "Детям от детей" устроили ученики 11-В класса.
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"Юные тернополяне приобрели для работников инфекционного отделения городской детской коммунальной больницы 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для дезрастворов", - говорится в сообщении.
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